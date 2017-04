In Serbien haben den sechsten Tag in Folge mehrere tausend Menschen gegen Regierungschef Vucic demonstriert.

In der Hauptstadt Belgrad forderten sie dessen Rücktritt. Nach Einschätzung der Demonstranten wurde die Wahl Vucics zum Staatspräsidenten am vergangenen Sonntag manipuliert. Dem Protestzug vor dem Regierungssitz in Belgrad schlossen sich heute erstmals Studenten, Polizisten und Soldaten an.