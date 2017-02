Demonstrationen Neue Proteste gegen Trump in den USA und Europa

In Washington demonstrierten am Samstag wieder tausende Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump. (AFP / Molly Riley)

In vielen Städten in den USA haben wieder tausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert.

Demonstrationen gab es unter anderem in New York, Washington D.C., West Palm Beach und Los Angeles. Dort versammelten sich am Flughafen auch Befürworter des von Trump verhängten Einreisestopps.



Zuvor hatten auch in zahlreichen europäischen Ländern Menschen demonstriert. In Berlin versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 1.200 Menschen vor der amerikanischen Botschaft am Brandenburger Tor. In Paris und London fanden ebenfalls größere Kundgebungen statt.