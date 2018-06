Genau zwei Jahre nach dem Brexit-Referendum haben in London zehntausende Menschen gegen den Ausstieg aus der Europäischen Union demonstriert.

Die Veranstalter sprachen von mindestens 100.000 Teilnehmern, die durch die Innenstadt bis zum Parlament marschierten. Organisator war die Anti-Brexit-Kampagne "People's Vote", die eine neue Volksabstimmung fordert, dieses Mal über das Austrittsabkommen.



An einer Gegendemonstration nahmen nur mehrere hundert Menschen teil. Sie appellierten an Premierministerin May, bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union einen harten Kurs zu fahren.



.

