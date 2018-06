Der frühere kongolesische Vizepräsidenten Bemba hat mit seinem Einspruch vor dem Internationalen Strafgerichtshof Erfolg gehabt.

In Den Haag hob die Berufungskammer den Schuldspruch gegen den 55-Jährigen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf. Bemba war 2016 zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter zeigten sich damals überzeugt, dass Rebellen in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik unter seiner Kontrolle gemordet, vergewaltigt und geplündert hatten. Der jetzige Freispruch wurde mit Verfahrensmängeln in der ersten Instanz begründet.

