Der frühere kongolesische Vizepräsident Bemba kommt vorerst auf freien Fuß.

Der Internationale Strafgerichtshof entschied, dass der 55-Jährige bis zu einem weiteren Urteil am 4. Juli unter strengen Auflagen aus der Haft entlassen wird.



Das Gericht mit Sitz in Den Haag hatte die gegen Bemba verhängte langjährige Haftstrafe wegen Verfahrensfehler aufgehoben. Der 2008 festgenommene Bemba war 2016 wegen Kriegsverbrechen zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



In einem Fall von Zeugenbestechung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft, das Urteil soll Anfang Juli verkündet werden.

