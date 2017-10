Fast sieben Monate nach der Parlamentswahl steht in den Niederlanden eine neue Koalition.

Demnach wird Ministerpräsident Rutte von der rechtsliberalen Partei VVD auch in Zukunft die Regierung in Den Haag führen. Seine Partner sind die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 sowie die konservative ChristenUnie. Über das neue Bündnis müssen die vier Fraktionen noch entscheiden. Die Koalition würde im Parlament lediglich über eine Stimme Mehrheit verfügen. Für Rutte wäre es die dritte Amtsperiode.



Es war die bislang längste Regierungsbildung in der Geschichte der Niederlande. Gespräche über eine Viererkoalition unter Einbeziehung der Grünen waren an Differenzen in der Flüchtlingspolitik gescheitert.