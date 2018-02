Das niederländische Parlament hat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft.

In Den Haag stimmten die Abgeordneten am Abend mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Antrag: Es gab 142 Ja-Stimmen und nur 3 Gegenstimmen. Die Entscheidung dürfte das gespannte Verhältnis zwischen den Niederlanden und der Türkei weiter verschlechtern. Die Regierung in Ankara erkennt zwar die massenhafte Ermordung von Armeniern an, lehnt aber den Begriff 'Völkermord' ab. In einer ersten Reaktion erklärte das türkische Außenministerium, man verurteile die Entscheidung des niederländischen Parlaments.



Im Juni 2016 hatte bereits der Deutsche Bundestag die Massaker als Völkermord eingestuft und damit eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei ausgelöst. Im Osmanischen Reich kamen nach Schätzungen von Historikern in den Jahren 1915 und '16 bis zu 1,5 Millionen Armenier bei Massakern und Deportationen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.