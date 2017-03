Der Deutsche Anwaltverein sieht in der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel einen weiteren Beleg für den Verfall des Rechtsstaats in der Türkei.

Untersuchungshaft mit fadenscheinigen Argumenten wie Terrorverdacht zu begründen, sei ein fatales Zeichen, sagte der Präsident der Organisation, Schellenberg der Deutschen Presseagentur. Zu den grundlegenden Voraussetzungen eines rechtsstaatlichen Verfahrens gehöre, den Beschuldigten die Vorwürfe klar und eindeutig offenzulegen.



Nach Bundespräsident Gauck und Außenminister Gabriel kritisierte nun auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, das Vorgehen gegen Yücel, der in Istanbul einsitzt. FDP-Chef Lindner regte an, Präsident Erdogan und Mitgliedern seiner Regierung die Einreise nach Deutschland zu verbieten. Auch die Europäische Kommission verurteilte die Inhaftierung Yücels. - Nach einem Bericht von "Spiegel-Online" ist der deutsch-türkische Journalisten kein Einzelfall. Unter Berufung auf das Auswärtige Amt schreibt das Webportal, insgesamt seien derzeit sechs deutsche Staatsbürger unter ähnlichen Vorzeichen in Haft. Einer von ihnen sei ein Unternehmer aus Siegen, dem vorgeworfen werde, der Bewegung des Predigers Gülen nahezustehen.