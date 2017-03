Nachrichten   

Die EU-Kommission hat sich in den Fall des Journalisten Deniz Yücel eingeschaltet, der in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt.

Erweiterungskommissar Hahn sagte der Zeitung "Die Welt", Brüssel sei sehr besorgt über die große Zahl an Verhaftungen von Journalisten und die selektive Anwendung der Anti-Terror-Gesetze. Hahn forderte die türkische Regierung auf, rechtsstaatliche Prinzipien einzuhalten.



Bundespräsident Gauck und Außenminister Gabriel hatten sich gestern auch öffentlich für eine Freilassung von Yücel eingesetzt, der die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit hat und für die Zeitung "Die Welt" berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Propaganda für Terroristen vor.