Die Bundesregierung hat im Verfahren um den in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel ihre Stellungnahme vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgegeben.

Das bestätigte Justizminister Maas der Zeitung "Die Welt", für die Yücel als Korrespondent am Bosporus arbeitet. Man werde nichts unversucht lassen, um ein rechtsstaatliches Verfahren zu erreichen. Jede Unterdrückung von kritischer Berichterstattung sei mit dem Verständnis der Bundesregierung von Pressefreiheit nicht vereinbar, meinte Maas. Dem Blatt zufolge weist Berlin in der Stellungnahme darauf hin, dass Yücel ausschließlich wegen seiner Artikel inhaftiert worden sei. Zudem heiße es, dass sich die türkische Regierung bei der Einschränkung von Bürgerrechten nicht in jedem Fall auf den nach dem Putschversuch verhängten Ausnahmezustand berufen dürfe.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.