Deniz Yücel Links-Fraktion beantragt Aktuelle Stunde

"Welt"-Titel nach der Gerichtsentscheidung zum Fall Deniz Yücel: Der "Welt"-Korrespondent muss in der Türkei in Untersuchungshaft. (Deutschlandradio Kultur / Leila Knüppel)

Die Linke im Bundestag hat eine Aktuelle Stunde zum Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel beantragt.

Wie die Fraktion in Berlin mitteilte, soll es bei der Debatte in der kommenden Woche um die Haltung der Bundesregierung zur Inhaftierung Yücels und zahlreicher andere Journalisten in der Türkei gehen. Yücel war gestern in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" werden Terrorpropaganda und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen.



Bundeskanzlerin Merkel, Justizminister Maas und Außenminister Gabriel hatten das Vorgehen der Justiz als unverhältnismäßig kritisiert. Die Organisation Reporter ohne Grenzen rief im SWR die Bundesregierung auf, die Beziehungen zur Türkei zu überdenken. Dort befänden mehr als 150 Journalisten im Gefängnis.