Für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel ist die Unterstützung aus Deutschland nach Worten seiner Schwester Ilkay Yücel sehr wichtig.

Das gebe ihm sehr viel Kraft, sagte Ilkay Yücel im Deutschlandfunk. Ob die mittlerweile große Bekanntheit auch dem Fall dienlich sei, könne sie schlecht einschätzen. Ilkay Yücel betonte, ihr Bruder sei trotz der langen Inhaftierung nach wie vor ganz er selbst und sehr stark. Das bekomme sie durch das mit, was er schreibe.



Deniz Yücel werde von seinen Anwälten gut über seinen Fall informiert, erklärte seine Schwester weiter. Allerdings sei auch für ihn nicht absehbar, wie lange er noch im Gefängnis bleiben müsse. Denn seine Anwälte hätten keine Akteneinsicht. Seit einem Jahr warte der Journalist auf Informationen darüber, was ihm konkret vorgeworfen werde. Klar sei nur, dass es um seine Texte gehe, die in der Zeitung "Die Welt" veröffentlicht worden seien. Ilkay Yücel betonte, ihre Familie erhalte Informationen von den Anwälten, nicht aber von der Bundesregierung. Die Situation sei für sie schwierig und eine große Belastung.



Deniz Yücel sitzt seit elf Monaten wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Bis heute gibt es keine offizielle Anklage. Seine Inhaftierung ist einer der größten Streitpunkte in den belasteten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.