Die türkische Regierung hat den Vorwurf zurückgewiesen, der deutsche Journalist Yücel sei aus politischen Gründen inhaftiert.

Justizminister Bozdag betonte, die Türkei sei ein demokratischer Rechtsstaat. Die Entscheidung, Yücel in Untersuchungshaft zu nehmen, habe die unabhängige türkische Justiz getroffen. Bozdag äußerte sich nach einem Treffen mit dem Generalsekretär des Europarats, Jagland, in Straßburg. Die Begegnung verlief nach Angaben eines Sprechers angespannt. Das Gremium hatte in einem Bericht gewarnt, die Türkei drifte ab in eine Autokratie.



Der Sprecher der Bundesregierung, Seibert, erklärte in Berlin, die Kanzlerin und die gesamte Regierung erwarteten, dass Yücel so bald wie möglich wieder auf freien Fuß komme. - Nach einem Bericht von "Spiegel-Online" sind derzeit insgesamt sechs deutsche Staatsbürger unter ähnlichen Vorwürfen wie Yücel in der Türkei inhaftiert.