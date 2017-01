"Denkmal der Schande" Empörung über Höckes Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal

Björn Höcke (dpa / Julian Stratenschulte)

Der Vorsitzende der AfD Thüringen, Höcke, hat mit einer Rede in Dresden Empörung ausgelöst.

Der SPD-Europapolitiker Lietz aus Sachsen-Anhalt nannte die Rede in einer Kurznachricht auf Twitter eine Schande. Höcke hatte seinerseits das Holocaust-Mahnmal in Berlin "eine Schande im Herzen der Hauptstadt" genannt. Der AfD-Politiker sagte, Deutschland müsse eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad vollziehen. Höcke sprach von einer - Zitat - "dämlichen Bewältigungspolitik". In den Schulen werde die deutsche Geschichte mies und lächerlich gemacht. Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker im Jahr 1985 zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa nannte der AfD-Politiker eine "Rede gegen das eigene Volk".