Sie habe nichts gegen ein eigenes Budget für die Eurozone und auch über einen EU-Finanzminister könne man reden: Derlei hat man so klar von Bundeskanzlerin Merkel noch nicht gehört. Auch zur Diskussion über den Ausbau des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM hin zu einem Europäischen Währungsfonds sei sie bereit, man werde nichts "verbummeln", noch in diesem Jahr werde es "weitere Schritte geben", allerdings erst "mit einem Mandat des neuen Parlaments": Erstaunliche Offenbarungen sind das – wenn auch nicht vollends überraschend.

Hinter den Kulissen hatten alle Beteiligten, auch die Kanzlerin, schon länger Gesprächsbereitschaft signalisiert – ein so eindeutiges öffentliches Bekenntnis aber gab es noch nicht. Für Emmanuel Macron ist das ein großer Erfolg, der ihn ermuntern wird, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, egal wer die Bundestagswahl gewinnt: Macron wird den europapolitischen Druck noch erhöhen. Er sieht es als zwingend erforderlich an, dass Deutschland seinen Sparkurs aufgibt und sich zu öffentlichen Investitionen bereit erklärt. Deutschland müsse sich bewegen, sagt Macron in Interviews immer wieder – und er hat recht damit. Als der große Gewinner der jüngsten europäischen Krisenjahre muss Deutschland deutlich mehr Geld für ebendieses Europa ausgeben, muss neben strikter Haushaltsdisziplin auch deutlich intensiver ein solidarisches Europa in den Blick nehmen: Ein Europa, wie Emmanuel Macron es schon wie ein Markenzeichen überschrieben hat: "Ein Europa, das schützt". Und Macron ist geschickt: Nimmt mit solchen Forderungen auch die Franzosen in den Blick, denen er vermutlich noch im Sommer die ersten Arbeitsmarktreformen verordnen wird. Für deren Akzeptanz ist es hilfreich, dass gleichzeitig auch den Deutschen einiges abverlangt wird - ihre Austeritätspolitik ist vielen in Frankreich seit Langem ein einziges Ärgernis.

Die gemeinsamen Rüstungsprojekte, allem voran die geplante gemeinsame Entwicklung eines Kampfflugzeuges – auch das sind erstaunliche Ankündigungen: sicherheitspolitisch vernünftig, lassen sie doch hoffen, dass Europa und seine Verteidigungsindustrie sich nicht von den USA abhängig machen, sondern sich weiterhin europäisch ausrichten.

So könnte es tatsächlich etwas werden mit dem neuen deutsch-französischen Miteinander, das Emmanuel Macron schon jetzt weithin sichtbar inszeniert als zukünftige zentrale Kraft einer erneuerten EU. Mit dem heutigen Tag scheint die Kanzlerin tatsächlich auf diesen Zug aufgesprungen zu sein. Was umso bemerkenswerter ist, als sie mit Emmanuel Macron zwar schon den vierten französischen Staatspräsidenten ihrer Amtszeit erlebt, doch bisher noch nicht den Eindruck vermittelte, außerhalb pflichtbewusst vorgetragener Freundschaftsroutine jemals ein persönliches Verhältnis zu Frankreich entwickelt zu haben. Sollte sich daran etwas ändern: Auch das wäre ein Gewinn. Im Moment, so der Eindruck, vollzieht die Bundesregierung lediglich die Schritte nach, die Macron vorgibt – für eine deutsch-französische Intensivbeziehung wird das auf Dauer nicht reichen: etwas mehr Leidenschaft – echte Leidenschaft! - wird man brauchen.