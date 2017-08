Mehrfach kam Jewgenij Swetlanow mit "seinem" Orchester zu Gastspielreisen nach Deutschland. Er war aber auch ein gern gesehener Gast bei bedeutenden Orchestern in Westeuropa und in den USA. 1979 wurde er erster Gastdirigent des London Symphony Orchestra, 1992 Chefdirigent des Residenz-Orchesters in Den Haag.

Auch am Pult der Berliner Philharmoniker war Swetlanow zu erleben, allerdings nur in einem einzigen sensationellen Konzert im März 1989. Der zweite Teil unseres Swetlanow-Portraits stellt die Aktivitäten des Dirigenten außerhalb seiner russischen Heimat in den Mittelpunkt.