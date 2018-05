Der ehemalige Volkswagen-Chef Winterkorn ist wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten bewusst und absichtlich Betrug begangen, um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, heißt es in der Anklageschrift, die vom zuständigen Gericht in Detroit veröffentlicht wurde.

Das US-Justizministerium erklärte, Winterkorn habe bereits im Mai 2014 von den Manipulationen bei Abgasmessungen gewusst und entschieden, den Betrug fortzusetzen. Von Volkswagen gibt es bislang keine Stellungnahme.



Winterkorn war kurz nach Bekanntwerden des Dieselskandals im Herbst 2015 von seinem Posten als VW-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte Volkswagen auf Druck der US-Behörden zugegeben, in rund elf Millionen Diesel-Fahrzeugen weltweit eine illegale Software eingebaut zu haben. Das Programm verringert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests, nicht aber im Normalbetrieb auf der Straße.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.