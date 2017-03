In der Türkei sind im Zusammenhang mit dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt drei Verdächtige festgenommen worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, handelt es sich dabei um deutsche Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln. Den Angaben zufolge wurden sie bereits in der vergangenen Woche am Istanbuler Atatürk-Flughafen gefasst.

Sie sollen in Verbindung zum Berlin-Attentäter Amri gestanden haben. Der Tunesier hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und 12 Menschen getötet. Er selbst wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.