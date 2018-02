Der britische Haftbefehl gegen den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Assange, bleibt bestehen.

Das entschied das zuständige Gericht in London. Assange hält sich seit fast sechs Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London auf. Er fürchtet, beim Verlassen des Gebäudes festgenommen und an die USA ausgeliefert zu werden. Dort droht ihm ein Prozess wegen Geheimnisverrats. Wikileaks hatte in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente veröffentlicht, in denen es unter anderem um das Vorgehen der amerikanischen Streitkräfte im Irak und in Afghanistan geht.

