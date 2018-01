Die türkische Regierung hofft nach den Worten von Außenminister Cavusoglu auf ein rasches Verfahren gegen den inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel.

Außenminister Cavusoglu sagte in Ankara, auch er sei nicht glücklich darüber, dass es noch immer keine Anklage gebe. Man habe die Justiz bereits ermutigt, den Prozess zu beschleunigen. Nach Darstellung der Justizbehörden sei der Fall aber sehr komplex, so dass die Ermittlungen noch andauerten. Die Anschuldigungen gegen Yücel seien sehr ernst, fügte Cavusoglu hinzu.



Der "Welt"-Korrespondent Yücel sitzt seit Februar wegen Terrorvorwürfen in türkischer Untersuchungshaft. Die Bundesregierung fordert seine sowie die Freilassung weiterer Deutscher, die aus Sicht Berlins aus politischen Gründen dort festgehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.