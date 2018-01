Der Grünen-Vorsitzende Özdemir bezweifelt, dass die jüngsten Äußerungen des türkischen Außenministers Cavusoglu auf eine grundsätzliche Kurskorrektur der Politik von Präsident Erdogan hinweisen.

Grund sei vielmehr die wirtschaftliche Not der Türkei, sagte Özdemir der "Berliner Zeitung". Das Land brauche dringend deutsche Touristen und deutsche Investitionen im Vorfeld der nächsten Präsidentschaftswahl. Gleichwohl solle die Bundesregierung diese Situation aber nutzen. - Außenminister Cavusoglu hatte in einem Interview erklärt, er rechne im neuen Jahr mit einer deutlichen Entspannung in den Beziehungen. -



Weiterhin ist der größte Streitpunkt zwischen Deutschland und der Türkei die seit mehr als zehn Monaten andauernde Untersuchungshaft des «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel.

