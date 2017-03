Botschaftsvertreter haben weiter keinen Zugang zu dem in der Türkei inhaftierten Journalisten Yücel.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, bis zum heutigen Tag sei es nicht möglich, Yücel und andere deutsch-türkische Staatsangehörige in türkischer Untersuchungshaft konsularisch zu betreuen. Das sei bitter und enttäuschend. Der Korrespondent der Zeitung "Die Welt" sitzt sei Ende Februar unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda in der Türkei in Untersuchungshaft. Zuvor war er fast zwei Wochen in Polizeigewahrsam.