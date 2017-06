Ferraresi profilierte sich als Konzertmeister, Kammermusiker und Solist. Er konzertierte in vielen Ländern Europas, in Russland und den USA mit namhaften Dirigenten wie Hermann Scherchen, Hans Knappertsbusch, Artur Rodzinski und Carlo Maria Giulini. Auch als Violinpädagoge machte sich Ferraresi einen Namen, in späteren Jahren unterrichtete er am Konservatorium Niccolò Piccinni in Bari, das von Nino Rota geleitet wurde. Erst jetzt wird das diskografische Vermächtnis des Geigers wiederentdeckt.