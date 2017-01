Der Geiger Ulf Hoelscher Reflektiert und feinsinnig

Mit Ulf Hoelscher betrat in den 70er-Jahren seit langer Zeit wieder ein deutscher Geiger die internationalen Konzertpodien. Nach Studien bei legendären Violinpädagogen wie etwa Max Rostal in Köln profilierte sich der 1942 in Kitzingen geborene Geiger mit einem immensen und zum Teil ungewöhnlichen Repertoire.

Am Mikrofon: Norbert Hornig