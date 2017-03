Wie tief kann man sich eigentlich selbst in die Ecke manövrieren? Die polnische Regierung setzt in dieser Hinsicht, so scheint es, gerade ganz neue Maßstäbe. Dass Donald Tusk nicht der Wunschkandidat Warschaus für den Ratspräsidentenjob in Brüssel ist – geschenkt. Schon seit Langem hat sich abgezeichnet, dass die PiS und ihre graue Eminenz Jaroslaw Kaczynski eine zweite Amtszeit von Donald Tusk möglicherweise nicht stützen wird.

Einer gegen alle

Aber die meisten Beobachter gingen wohl davon aus, dass die polnische Regierung sich beim Wahlgang letztlich mit mürrischer Miene enthalten würde. Einen derart kompromittierenden Auftritt hinzulegen wie an diesem Donnerstag – das allerdings war eine echte Überraschung. Ein Kamikaze-Akt, der von völliger Selbstüberschätzung und Realitätsverlust zeugt. Einer gegen alle - was bloß bringt die polnische Regierung dazu, sich auf derart verlorenen Posten zu begeben? Rational lässt sich das Verhalten jedenfalls nicht erklären. Viel mehr zeigt es, dass Polens Politik maßgeblich gelenkt ist vom gekränkten Mann an der Weichsel, von Jaroslaw Kaczynski.

Kein anderer Politiker der PiS hegt wohl solchen persönlichen Hass gegen Donald Tusk wie er. Das ist der einzige Grund, warum Polen in Brüssel einen Kampf gesucht hat, bei dem es inhaltlich nur verlieren konnte. Ein anderer Pole, etwa Saryusz-Wolski, auf dem Posten des Ratspräsidenten? – Daran kann auch in Warschau niemand ernsthaft geglaubt haben.

Es geht um Symbolik

Es geht also um Symbolik, um persönliche Kränkungen und Trotz. Dass Kaczynski nach dieser schmachvollen Niederlage wieder auf anti-deutsche Rhetorik setzt, ist keine neue Entwicklung. Interessant ist allerdings die Frage, inwieweit die Taktik zuhause verfängt, und ob das die polnischen Bürger vom europäischen Konfrontationskurs der Regierung überzeugen kann. Die meisten Polen sind ja offenbar ganz zufrieden in der Europäischen Union.

An den Meinungsumfragen zur EU in Polen können sich Brüsseler Beamte an einem frustigen Tag hochziehen. Klar liegen die tollen Zustimmungswerte auch daran, dass das Land von der Mitgliedschaft derart profitiert. Wer sich in Polen 13 Jahre nach dem EU-Beitritt umschaut, versteht das sofort. Es glänzt, schnurrt und brummt - vielleicht nicht mehr ganz so zackig wie noch vor ein paar Jahren, aber doch noch immer vernehmbar. Nicht überall, aber an vielen Orten. Und auch wenn das nicht nur auf die Segnungen der EU-Mitgliedschaft zurückzuführen ist: Die meisten Polen dürften kein Interesse an Verstimmungen mit Brüssel haben.

Wie lange also machen die das noch mit? Möglicherweise länger als man annehmen könnte. Denn die immerhin beachtliche zivile Oppositionsbewegung hat zwar Teilerfolge zu verbuchen, sie ist aber noch keine gesellschaftlich breit aufgestellte politische Kraft. So sind viele Polen womöglich peinlich davon berührt, dass ihre Regierung in der Causa Tusk ein so schlechtes Bild abgegeben hat. Doch so lange das im Alltag keine spürbaren Verschlechterungen mit sich bringt, kann man ja hoffen, dass Gras über die Sache wächst.

Und auch wenn die PiS Rechtsstaat, Medien, Kultur und Bildung nach ihren Vorstellungen umbaut – in den Umfragen steht die Partei nach wie vor gut da. Das liegt wohl auch daran, dass sie ein wichtiges Wahlversprechen eingelöst hat: Sie hat das Kindergeld eingeführt - ein effektvoller Schritt und für Otto-Normalverbraucher wohl unmittelbarer spürbar als die großen Änderungen im demokratischen Gefüge.

Das Interesse für Politik, auch das Vertrauen in Politik, ist im Heimatland der Solidarnosc-Bewegung seit der Wende eher schwach ausgeprägt. Wahlbeteiligungen um die 50 Prozent sind dafür ein Gradmesser.

So lange es also in der Ecke, in die sich die polnische Regierung manövriert haben, nicht ganz ungemütlich wird, dürfen sich Kaczynski und Co wohl noch ein paar mehr Ausfälle in Brüssel leisten. Fragt sich dann nur, wie lange der Geduldsfaden bei den anderen Europäern reicht.