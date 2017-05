Es war nicht selbstverständlich, dass Irans Präsident Hassan Rohani wiedergewählt werden würde. Denn die Bilanz seiner ersten Amtszeit war sehr durchwachsen. Zwar schaffte er es, den Konflikt mit der internationalen Staatengemeinschaft um das iranische Atomprogramm beizulegen und somit die Aufhebung eines Teiles der Wirtschaftssanktionen zu erreichen. Doch der Aufschwung, den sich die Bevölkerung so sehr erhofft hat, lässt immer noch auf sich warten. Die Arbeitslosigkeit kletterte offiziell auf über 12 Prozent. Bei den Jugendlichen liegt sie bei 30 Prozent. Jeder dritte Iraner soll unter der Armutsgrenze leben, und die Schere zwischen arm und reich im Land – so bescheinigt es die Weltbank – hat sich weiter geöffnet.



Trotz dieser nur mäßigen Bilanz aber verfügt der 68jährige Kleriker über etwas, das seine wichtigsten Mitstreiter nicht vorweisen konnten: Hassan Rohani ist ein Pragmatiker und setzt sich für eine gewisse Öffnung seines Landes ein. Gerade der letztgenannte Punkt ist es, der ihm den Sieg gleich im ersten Wahlgang gesichert haben dürfte. Denn die große Mehrheit der Iraner ist die alltägliche Gängelung im Namen der Religion leid. Sie will mehr Freiheiten und verlieh diesem Wunsch mit dem Urnengang Nachdruck. Gleichwohl ist Rohanis Gestaltungsspielraum gering. Als Staatspräsident ist er maximal die Nummer zwei im Land und muss sich dem dogmatischen religiösen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, unterordnen.

"Offenbarungseid des Systems"

Das Wahlergebnis ist somit ein Denkzettel für die Konservativen – nicht nur wegen des Sieges von Rohani, sondern fast noch mehr wegen der Niederlage seines Haupt-Kontrahenten Ebrahim Raisi. Der 56jährige Jurist, der im Westen nur wenig bekannt ist, wird nämlich als möglicher Nachfolger von Ayatollah Khamenei gehandelt, der schon länger an Krebs leiden soll. Dass Raisi in dieser Position eine so klare Wahlniederlage einstecken musste, grenzt an einen Offenbarungseid des Systems und zeigt, dass die Atmosphäre im Land stark angespannt und das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Herrschenden groß ist.



Ayatollah Ali Khamenei hat Präsident Rohani bis heute nicht zu seiner Wiederwahl gratuliert. Das verbindet ihn mit US-Präsident Donald Trump, der ebenfalls schwieg und bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu Besuch in Saudi-Arabien war, Irans sunnitischem Erzrivalen in der Region. Dort forderte er eine Allianz der muslimischen Länder – allerdings ohne Beteiligung Irans, da Teheran den internationalen Terrorismus fördere.

Dass dieser Appell hilft, den Nahen Osten friedlicher zu machen, muss bezweifelt werden. Eher bewirkt er das Gegenteil und stößt den wiedergewählten Rohani, der nach seinem Sieg von einem "Weg der Verständigung mit der Welt" sprach, vor den Kopf. Was der US-Präsident Teheran vorwirft, kann er nämlich ebenso gut in Riad finden:

Denn aus Saudi-Arabien stammten sowohl Ex-Kaida-Chef Osama bin Laden als auch 15 der 19 Attentäter vom 11. September 2001. Zudem sitzen dort die größten Geldgeber des IS. Und die meisten Saudis wären froh, wenn sie über diejenigen geringen Freiheiten verfügen könnten, die die Iraner immerhin haben – beispielsweise der unbeliebten Staatsführung durch eine Wahl einen Denkzettel zu verabreichen.



Hassan Rohani steht jedenfalls vor schwierigen Aufgaben: Die Hoffnungen seiner Wähler auf größere gesellschaftliche Spielräume und wirtschaftlichen Aufschwung sind immens, seine außenpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten ausgesprochen gering, und die rigide Haltung des neuen US-Präsidenten stärkt letztlich seine erzkonservativen Widersacher im eigenen Land. Kurzum: Die Wiederwahl Rohanis ist erfreulich. Ob es Iran und dem Nahen Osten dadurch letztlich besser gehen wird, muss abgewartet werden.