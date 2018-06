Geistliche und weltliche Musik bestimmten das Leben von Charles Gounod: Der geschätzte Pariser Organist und Kirchenkapellmeister wandte sich 1851 erstmals der Oper zu. Mit dem "Faust" sollte Gounod zum richtungsweisenden Vertreter der französischen Romantik werden.

Von seinen zahlreichen Bühnenwerken, Oratorien und anderen Kompositionen sind viele in Deutschland nahezu unbekannt. Aber auch in seiner Heimat Frankreich gerieten ehemals erfolgreiche Stücke in Vergessenheit.

Am 17. Juni 2018 jährt sich der Geburtstag von Charles Gounod zum 200. Mal.