Die Autofahrt zum Bergsee Lago die Tenno in Trentino-Südtirol ist nichts für schwache Nerven und ungeübte Fahrer: Schnell steigt die enge Straße nördlich des Gardasees an, und ihre scharfen Serpentinen werden auch durch den Italo-Pop, der aus dem Autoradio dringt, nicht sanfter. Doch oben wartet die Belohnung: Vom kleinen Parkplatz aus trennt die Besucher nur noch eine kurze Wanderung vom idyllischen Lago di Tenno.

Ein schmaler, von dichten Bäumen gesäumter Pfad führt etwas abwärts. Und bald erblickt man das klar schillernde Türkis und Azur-Blau des Sees - ein beeindruckender und emotionaler Moment, bei dem man unmittelbar ins Staunen kommt. Der See ist eingebettet in umliegende Berge, wie den 1.800 Meter hohen Monte Misone. Ein Panorama wie gemalt. Am südlichen Zipfel des bestechend blauen Lago di Tenno zeichnet sich, wie ein grünes Auge, eine mit Bäumen und Büschen bewachsene Insel ab.

Dieses Bergseeparadies lockt begeisterte Individualisten und Einheimische an. "Dieser See ist wunderschön." - "Ich denke, er ist sehr sauber und natürlich." - "Es ist ein wunderschöner Ort, den ich jedem nur empfehlen kann. Es gibt so viel zu besichtigen, man kann spazieren gehen und mit dem Motorrad rumfahren." - "Der Lago di Tenno ist der beste See der Welt."

Der sauberste Süßwassersee Italiens

Hat man das naturbelassene Ufer des knapp 50 Meter tiefen Sees erreicht, lädt sein glasklares Wasser zum Baden ein. Laut einer Studie der unabhängigen Agnelli-Stiftung, einem italienischen Forschungsinstitut, ist der Lago di Tenno der sauberste Süßwassersee Italiens.

Sein Wasserstand schwankt mit den Jahreszeiten enorm, muss man zur etwa 30 Meter vom Ufer entfernten Insel Ende Mai noch schwimmen, so kann man sie im August bequem zu Fuß erreichen, ohne nass zu werden. Um den 25 Hektar großen Bergsee einmal zu umrunden, braucht man etwa eine Stunde. Fast 600 Meter hoch gelegen ist es hier etwas kühler, als am Gardasee nebenan, die Wassertemperatur erfrischt.

"Das Wasser ist nicht sehr kalt, weil ein mildes Klima herrscht. Außerdem ist es nicht zu heiß hier." - "Es ist ein hübscher Ort, sehr, sehr entspannt und das Wasser hat eine schöne Farbe, in Italienisch: Lago Azurro."

Der "Blaue See", wie er von Italienern auch genannt wird, erhält seine Farbe durch eine Reflexion des ihn umgebenden Waldes auf den weißen Steinen auf seinem Grund. Der Lago die Tenno begeistert auch Antonella, die hier schon seit über 50 Jahren regelmäßig entspannt. Für sie ist das Eintauchen in das Wasser des Lago die Tenno ein ganz emotionaler Moment.

"Er ist so großartig. Seine Schönheit und Reinheit sind etwas Bewegendes. Man kann darin auch schwimmen und der Kontakt mit der Haut ist etwas ganz Besonderes. Man fühlt sich wie neugeboren. Dieses Naturelement Wasser in reinster Form."

Geheimnisvolle Ortschaften, knusprig-saftige Pizzen

Rund um den alle Sinne bezaubernden Lago di Tenno vermischt sich Alpines mit Mediterranem. Hinter Olivenhainen, die im Mittelmeerklima gedeihen, erstrecken sich geschlossene Bergketten. Kuhglocken bimmeln, Grillen zirpen. Außerhalb der Saison verlaufen sich eher wenige Menschen in diese Gegend.

Nach einem Tag am Lago di Tenno kommt der Hunger. Im Tal des Sees, dem Val di Tenno, befinden sich einige geheimnisvolle Ortschaften. Das mittelalterliche Künstlerdorf Canale ist eines davon. Seine leeren, engen Gassen und steinernen Bogengänge lassen es zunächst etwas verschlafen wirken. Auch in Pranzo, nur wenige 100 Meter entfernt, findet man traditionelle Steinhäuser mit hölzernen Balkonen.

Die Dörfer um den Lago di Tenno erscheinen zunächst verlassen - die Suche nach einem urigen Restaurant mit authentischen, traditionellen Speisen für wenig Geld ist für Wanderer nicht ganz einfach. Früher oder später wird man jedoch fündig. Der Kellner Micola empfiehlt die Spezialität des Hauses: "Es gibt da eine Pizza, die sehr gern gegessen wird. Das ist die mit scharfer Salami, Pilzen, Speck, Mozzarella und Tomaten. Die ist eine Bombe!"

Die ist genau das Richtige für den Wanderer vom Lago di Tenno! Aber auch die anderen Gerichte machen Bella Italia alle Ehre. "Bitte sehr, Pizza Calzone und Schinken und Pilze für Sie! Möchten Sie scharfes Öl oder normales? Noch etwas für Sie, mein Herr? Guten Appetit!"

Grazie Mille. Mit einer knusprig-saftigen Steinofenpizza lässt sich der Ausflug zum Lago di Tenno schließlich geschmackvoll abrunden.