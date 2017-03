Bis heute gelten einige seiner Einspielungen als Maßstab und als Inbegriff pianistischer Perfektion, ob im Falle des Klavierkonzertes von Robert Schumann oder einiger Werke von Frédéric Chopin. Als Lipatti in Bukarest geboren wurde, herrschte Krieg; trotzdem hatte er seine Kindheit immer als glücklich in Erinnerung. Später studierte der Pianist bei musikalischen Größen wie Alfred Cortot und Nadia Boulanger, sogar bei Igor Strawinsky. Ab 1944 lehrte er am Konservatorium in Genf. Dem legendären Produzenten Walter Legge ist es zu verdanken, dass Lipatti ab 1947 seine Aufnahmekarriere intensivieren konnte. Doch zu diesem Zeitpunkt machte sich bereits eine Erkrankung bemerkbar, die schließlich 1950 zu seinem frühen Tod mit nur 33 Jahren führen sollte.