Der Schweizer Comedian Alain Frei Stell dir vor, es gäbe keine Klischees

"Grützi miteinand", was am Anfang klingt wie kitschige Alpenromantik, entwickelt sich in der nächsten Sekunde zu moderner Comedy, die mit angestaubten Klischees aufräumt und so gar nicht nach Schweizer Neutralität schmeckt.

Von Teresa Jochimsen