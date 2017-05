Um als Komponist in ihr zu kommunizieren, muss Patrick Frank sie erst verstehen. Und er ist kein Mann der Kompromisse. Mit eiserner Konsequenz sucht der 1975 in Brasilien geborene Schweizer in seiner Kunst nach einer Antwort. Für ihn bedeutete das, das musikalische Terrain zunächst jahrelang zu verlassen. Was die Vermittlungskraft der Tonsprache übersteigt, artikuliert Frank in gigantischen interdisziplinären Kunstprojekten – stets dabei auf der Suche nach Räumen, die das Publikum von der Talkshow bis zum Bierzelt mit der Realität konfrontieren. Wie von selbst erzählen uns Franks Szenarien, wie unfrei und gefügig uns die ultimative Freiheit macht und wie gnadenlos uns die maximale Vernetztheit isoliert.