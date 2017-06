Der späteste Sonnenuntergang Der längste Abend des Jahres

Die Sommersonnenwende markiert den kalendarischen Sommeranfang und liegt heute schon vier Tage zurück. Damit ist auch der längste lichte Tag für dieses Jahr bereits vorbei. Trotzdem erleben wir in weiten Teilen Deutschlands erst heute den spätesten Sonnenuntergang des Jahres – nur in Norddeutschland stand er schon gestern an.

Von Hermann-Michael Hahn