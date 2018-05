Doch das muss nicht sein. Inzwischen haben sich Modellprojekte etabliert, die die Menschen im Quartier vor Einsamkeit bewahren. Das betrifft nicht nur die Wohnsituation, sondern auch konkrete Hilfen von Gemeindeschwestern und Ehrenamtlern. Allerdings finden diese Projekte nicht in allen Bundesländern Unterstützung.

Doch ist der Staat nicht in der Pflicht, Menschen in ihrem Wunsch zu unterstützen, möglichst lange zuhause leben zu wollen?

Gäste:

Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg

Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt, Institut für Soziologie und Sozialpsychologie Universität Köln, Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA)

Oliver Klingelberg, Leiter Sozialmanagement, Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistung BGW

