Im kommenden Monat sinkt die Mittagshöhe der Sonne um fast zehn Winkelgrad. Auf der Breite von Frankfurt am Main verringert sich die Länge des lichten Tages um eindreiviertel Stunden.

Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt sich zu Monatsanfang noch der helle Riesenplanet Jupiter im Südwesten. Gegen Monatsende ist er nur noch mit Mühe in der Dämmerung auszumachen.

Dafür steht der Ringplanet Saturn abends tief am Südhimmel. Der zunehmende Mond leuchtet am 2. und 3. August in der Nähe Saturns. Am 30. August überholt er den Ringplaneten erneut.

Zur Konstellation des Monats kommt es am Morgen des 19. August. Dann steht die hauchdünne Mondsichel knapp rechts unterhalb der strahlend hellen Venus – das Ganze spielt sich dicht neben den Zwillingssternen Kastor und Pollux ab.

Vom 9. bis 14. August erreicht der Sternschnuppenstrom der Perseiden sein Maximum. Allerdings überstrahlt das Mondlicht einen Teil des himmlischen Feuerwerks. Mit etwas Glück dürften dennoch ein bis zwei Dutzend Sternschnuppen pro Stunde zu erkennen sein.

Im August gibt es gleich zwei Finsternisse: Am Abend des 7. geht der Vollmond auf, während sich sein unterer Teil im Kernschatten der Erde befindet – doch nicht einmal eine Stunde später ist das Spektakel schon wieder vorbei.

In den USA fiebern die Sternfreunde der "Great American Eclipse" entgegen – der totalen Sonnenfinsternis am 21. August. Für maximal gut zwei Minuten wird der Tag zur Nacht. In Mitteleuropa ist davon leider nichts zu sehen.