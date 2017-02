Nur drei Tage nach Frühlingsbeginn ist Vollmond. Am folgenden Sonntag, dem 27. März, ist Ostern. Die Osternacht wird besonders kurz, denn die Uhren werden auf Sommerzeit vorgestellt.

Am Himmel dominiert unangefochten Jupiter. Der strahlend weiße Riesenplanet erreicht am 8. März im Löwen seine beste Stellung des Jahres. Er ist die ganze Nacht hindurch zu sehen.

Der Riesenplanet Jupiter dominiert den März-Himmel. (Grafik NASA)

Im Skorpion tummeln sich zwei weitere Planeten: Mars und Saturn. Unser rötlicher Nachbar wird nun immer heller. Beide sind ab etwa 2 Uhr früh tief im Südosten zu erkennen.

Der abnehmende Halbmond steht am Morgen des 2. März in der Nähe von Saturn. Der schon fast volle Mond leuchtet am 21. März bei Jupiter, am 28. steht der abnehmende Mond bei Mars, einen Tag später wieder bei Saturn.

Auch der Sternenhimmel macht deutlich, dass der Winter bald Geschichte ist. Zu Monatsende stehen Orion und die anderen Wintersternbilder bei Einbruch der Dunkelheit schon im Südwesten und verschwinden noch vor Mitternacht.

Im Süden dominieren die Frühlingsfiguren Bootes, Jungfrau und Löwe mit dem hellen Jupiter.

Gegen 3 Uhr früh zeigen sich im Osten Wega, Deneb und Atair – das Dreieck, das bereits vom Sommer kündet.