"Volksverräter" – das war der Begriff, der im vergangenen Jahr zum "Unwort des Jahres" gekürt worden ist. Ein Begriff, der in der Pegida-Bewegung neue Blüten getrieben hat und ungute Erinnerungen hochkommen ließ. In diesem Jahr fiel die Wahl auf "Alternative Fakten".

Weshalb, und wie groß das Problem der "alternativen Fakten" in der Politik in Deutschland ist, das erklärt der Freie Journalist Stephan Hebel, der selbst Mitglied der Jury ist.

Grundsteuer verfassungswidrig?

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die sogenannte "Grundsteuer". Gut möglich, dass sie als grundgesetzwidrig verworfen wird.

Welche Folgen das haben könnte – und wie eine sinnvolle Besteuerung aussehen könnte, die auch der Wohnungsnot in Städten entgegenwirken könnte – auch das ist Thema des Podcasts heute.

