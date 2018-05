Der Tag Anker-Zentren für Asylbewerber: Eine gute Idee?

Die Ereignisse in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen lassen die Kritik an den von der Bundesregierung geplanten Sammelunterkünften für Asylbewerber zur schnelleren Rückführung wieder lauter werden lassen. Dabei gibt es verblüffend einfache Ideen, wie man die Migration aus Afrika besser steuern könnte. Außerdem: Das Ende der baskischen Terrororganisation ETA. Eine Lehre auch für Katalonien?

Von Philipp May

