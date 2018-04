Rauchen tötet – das steht inzwischen auf jeder Zigarettenpackung. Zusammen mit allen möglichen gruseligen Bildern von Raucherbeinen und schwarzen Lungen. Was da nicht steht: Rauchen tötet vor allem einen Teil unserer Gesellschaft. In Deutschland sind das arme Bürger mit schlechter Bildung. Das wiederum steht in einer neuen Studie der Uni Düsseldorf. Wie das kommt und was hilft, besprechen wir mit dem Soziologen und Suchtforscher Thomas Lampert vom Roland-Koch-Institut.

Kein Tag vergeht im Moment ohne Carles Puigdemont, den katalanischen Separatistenführer, der sich bei seinem Europatrip verkalkuliert hat und jetzt wieder auf freiem Fuß ist. Darüber ist es um die Separatismus-Bewegung in Katalonien ziemlich ruhig geworden. Kollegin Julia Macher aus Barcelona gibt uns ein Update.

Freunde der Freikörperkultur können ihrem Hobby jetzt auch im Museum frönen. Im Mai gibt es in Paris eine Kunstausstellung, die speziell Nudisten rumführt. Ob das mehr ist als ein Marketing-Gag, erklärt uns Anja Reinhardt aus der Kulturredaktion des Deutschlandfunks.

Feedback und Kritik bitte an: dertag@deutschlandfunk.de