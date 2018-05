Der Tag BAMF-Skandal - Wer kann hier wirklich aufklären?

Wer trägt die Verantwortung für das, was in der Bremer Außenstelle des BAMF passiert ist? Dieser Frage ist die Politik in Berlin auf der Spur. Allerdings nicht ohne dass alle Parteien diese Frage für sich nutzen. Außerdem: Wird in Italien jetzt mit Neuwahlen alles noch viel schlimmer?

Von Ann-Kathrin Büüsker

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek