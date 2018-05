Der Tag Das Nobelpreiskomitee: So ehrenwert wie IOC und FIFA

Aufgrund eines großen Skandals um sexuellen Missbrauch sieht sich die schwedische Akademie nicht in der Lage, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr zu vergeben. Braucht man den Preis überhaupt noch? Und: Die US-Justiz macht Ernst und klagt Ex-VW-Chef Winterkorn an. Was sagt das über den Selbstreinigungsprozess bei Volkswagen aus?

Von Philipp May

