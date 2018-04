Der Tag Datenschutz leicht (?) gemacht

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung gilt vielen als gutes Werkzeug in der Auseinandersetzung mit sammelwütigen Diensten wie Facebook. Aber was steckt eigentlich in der Verordnung? Außerdem: Zwangsadoptionen in der DDR. Und: Die schwierige Finanzlage deutscher Hochschulen.

Von Ann-Kathrin Büüsker

