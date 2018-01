"Liebe zukünftige Koalitionspartner: Bekennt euch dazu, dass wir in Deutschland in einer Einwanderungsgesellschaft leben". So in etwa fordert das die türkische Gemeinde gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk "Neue Deutsche Organisationen". In welcher Gesellschaft sie leben wollen, das erklärt Gün-Gabriele Tank, Geschäftsführerin von NDO und frühere Integrationsbeauftragte des Bezirks Tempelhof-Schöneberg in Berlin.

Und während sich halb Deutschland darüber aufregt, wie unethisch, überflüssig und skandalös die Abgasexperimente der Autolobby an Affen und Menschen sind, erklärt uns Wissenschaftsjournalist Volker Mrasek, warum die Luft, die wir alle täglich atmen, sogar noch viel schädlicher ist.

