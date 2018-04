Das Nichtstun des Westens in den ersten Jahren des Bürgerkriegs hat Syrien in die jetztige Lage manövriert, sagt die Journalistin und Syrien-Kennerin Kristin Helberg. Einen Trumpf habe der Westen aber gegenüber Russland noch in der Hand: Geld für den Wiederaufbau. Diesen Hebel sollten Deutschland und seine Verbündeten in Verhandlungen nutzen.

Der Militärschlag von Donald Trump in Syrien hatte nach Einschätzung von DLF-USA-Korrespondent Thilo Kößler vor allem ein Ziel: Er sollte von seinen innenpolitischen Schwierigkeiten ablenken.