Die CSU stellt der Bundeskanzlerin ein Ultimatum. Bis Ende Juni, bis zum EU-Gipfel hat sie Zeit eine europäische Lösung im Asylstreit zu finden, sonst...ja, was sonst? Das bleibt ein wenig offen. Dann wird weiter gestritten? Weiter verhandelt? Der Machtkampf in der Union geht also erst einmal weiter. Wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stephan Detjen darüber, mit welchen Mitteln dieser Kampf geführt wird. Und haben eine kleine Rechercheaufgabe für unsere Hörer*innen.

Klimaziele? Krachend verfehlt.

Beim Petersberger Klimadialog treffen sich heute in Berlin wieder Zuständige und Fachleute aus den Bundesländern, um gemeinsam über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu diskutieren. Dabei ist längst klar: Deutschland verfehlt seine Klimaziele um Längen. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion erklärt warum und berichtet außerdem, dass die Pariser Ziele eigentlich kaum noch einzuhalten sind. Sie werden systematisch schön gerechnet. Für ihn kein Grund die Anstrengungen aufzugeben: Im Gegenteil.