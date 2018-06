Was genau im so genannten "Masterplan Migration" steht? Keine Ahnung, der liegt ja noch in der Schublade des Innenministers. Vor allem deshalb, weil die Kanzlerin Bauchschmerzen hat, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen. Europakorrespondent Thomas Otto auch, nicht nur weil die Rechtslage alles andere als klar sei. Dabei dürfte auch den österreichischen Kanzler interessieren, wie es die Bundesregierung in Zukunft mit der Asylpolitik hält. Er ist am Abend zu Besuch im Kanzleramt - eine Art bilaterales Warm-Up für den EU-Gipfel in zwei Wochen, auf dem das Thema ganz oben auf der Agenda steht. Viel Hoffnung hat unser Korrespondent jedoch nicht, dass es gelingt, eine gemeinsame EU-Strategie zu erarbeiten. Das hat der Streit um das Rettungsschiff "Aquarius" gezeigt.

