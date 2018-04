Der Islam gehört zu Deutschland. Oder auch nicht. Insbesondere in der Union wird darüber gerade heftig gestritten. Wir sprechen heute gemeinsam mit Andreas Main aus unserer Redaktion "Religion und Gesellschaft" über die Islamdebatte. Hat die in einem säkular geprägten Staat überhaupt Platz und grenzt sie nicht eigentlich ziemlich viele Leute aus? Immerhin gehören rund 36 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gar keiner Konfession an.

Angewiesen auf die Tafel

Unsere Reporterin Lena Sterz hat im Rahmen der Reihe "Hörerwelten" eine Frau begleitet, die auf Hilfe der Tafel angewiesen ist. Im Podcast schildert sie, mit welchen Schwierigkeiten die Frau, die gerne anonym bleiben möchte, zu kämpfen hat. Und wir sprechen mit Bettina Schmieding über die Frage, warum die Protagonistin unwidersprochen Dinge sagen darf, die viele HörerInnen durchaus als grenzwertig wahrnehmen.