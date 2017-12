Dass Kinder mit zu den ersten Opfern bei Kriegen und Konflikten zählen, ist bekannt. Doch UNICEF stellt eine erschreckende Tendenz fest: Kinder werden nämlich mittlerweile in einem "schockierenden Ausmaß" Ziel von Angriffen.

Was er bei seinen Reisen durch Afghanistan erlebt hat, und was er vor diesem Hintergrund davon hält, dass Afghanen aus Deutschland abgeschoben werden, das beschreibt unser Korrespondent Jürgen Webermann.

Lobbyschlacht um E-Privacy und Netzneutralität - Thema beim Chaos Communication Congress

Vor wenigen Tagen erst hat die amerikanische Regulierungsbehörde beschlossen, die Netzneutralität in den USA aufzuweichen. Das dürfte auch Auswirkungen auf Europa haben – Thema auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. Wo auch über die geplante E-Privacy-Verordnung gestritten wird. Was dürfen Facebook, Twitter und andere Player von ihren Usern wissen und speichern? Zu der heftig tobenden Lobby-Schlacht befrage ich Ingo Dachwitz von netzpolitik.org.

