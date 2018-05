Der Tag Links-Rechts-Schwäche

Ein ganz Rechter will untersuchen, was die ganz Linken so treiben. Welche Strategie verfolgt AfD-Mann André Poggenburg mit seiner umstrittenen Enquete-Kommission? Und: Was Betroffene schon lange ahnen, will die WHO auch Schwarz auf Weiß: Computerspielsucht ist eine Krankheit. Was hilft?

Von Sarah Zerback

