Tragen die Medien eine Mitverantwortung an der wachsenden Anti-Islam-Stimmung in Deutschland und Europa? Das ist die These von Nina Mühe, Projektleiterin der neuen Initiative CLAIM, die heute vorgestellt wurde. Sieht er das auch so? Und wenn ja: Was sollten Medien anders machen? Dazu ein Gespräch mit dem Politik- und Kommunikationswissenschaftler Kai Hafez von der Uni Erfurt, der sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt.

Machtspiele der CSU

Ergebnisse beim Koalitionsausschuss: Fehlanzeige – sieht man einmal von der Einigung beim "Baukindergeld" ab. In welchem Klima ist das Treffen verlaufen? Wird die CSU ihren Kurs durchziehen können? Und hat ein Chef-Korrespondent heute Zeit für Fußball?

Feedback schicken Sie gerne an: DerTag@deutschlandfunk.de