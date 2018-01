Ungefähr 3000 Kilometer liegen zwischen Berlin und Syrien, aber wenn türkische Truppen dort gegen kurdische Einheiten kämpfen, dann ist der Konflikt auf einmal ganz nah. Auch in Deutschland gehen Kurden und Türken wegen der so genannten "Operation Olivenzweig" auf die Straße. Purer Zündstoff - findet der Journalist Kemal Hür und sorgt sich, dass "es bald richtig knallen könnte".

Es ist ein wichtiges Urteil und doch wirkt es ziemlich aus der Zeit gefallen: Asylbewerber dürfen künftig nicht mehr getestet werden, ob sie wirklich homosexuell sind. Bei dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs geht es um einen Fall aus Ungarn. Aber, dass auch in Deutschland ziemlich persönliche Fragen gestellt werden, die die Würde des Betroffenen verletzten, das schildert René Mertens vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland.

Und dass Zucker ein Geschmacksträger ist, aber ansonsten ziemlich ungesund ist kein Geheimnis. Trotzdem essen wir in Deutschland Massen davon. Da bringt die SPD nun eine etwas angestaubte Idee wieder ins Spiel: Zucker besteuern, dann wird er über kurz oder lang auch weniger konsumiert. Hat ja bei Tabak schießlich auch geklappt. Oder wie stehen die Chancen, dass eine Steuer was bringt? Fragen an den Kollegen Georg Ehring, der gerade von der Grünen Messe berichtet.